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据新华社报道 经李克强总理签批，国务院日前印发《关于全民所有自然资源资产有偿使用制度改革的指导意见》。《意见》指出，全民所有自然资源资产有偿使用制度是生态文明制度体系的一项核心制度。制度改革对促进自然资源保护和合理利用、切实维护国家所有者和使用者权益...
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