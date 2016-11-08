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《关于全面推进政务公开工作的实施意见》审议通过

12月30日，国土资源部部长、党组书记、国家土地总督察姜大明主持召开第33次部长办公会，审议通过《关于全面推进政务公开工作的实施意见》（以下简称《实施意见》）。会议强调，把政务公开作为化解当前国土资源各类矛盾的源头治理之策。《实施意见》分为总体要求、推进政...