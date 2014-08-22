头条推荐

部党组会学习传达十八届中央纪委七次全会精神

1月9日，国土资源部党组书记、部长、国家土地总督察姜大明主持召开2017年第1次部党组会议，传达十八届中央纪委七次全会精神。会议强调，要充分认识党的十八大以来全面从严治党取得的显著成效，牢固树立“四个意识”，推动全面从严治党向纵深发展，严肃党内政治生活，维...